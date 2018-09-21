Мосгорсуд ликвидировал движение «СтопХам»

Московский городской суд по иску Минюста России ликвидировал организацию «СтопХам», пишет «Интерфакс».

Иск был рассмотрен 21 сентября, решение является основанием для исключения организации из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Ранее, в марте 2016 года, Мосгорсуд уже ликвидировал движение «СтопХам», однако затем Верховный суд отменил это решение. Представитель организации отмечал, что решение суда первой инстанции было вынесено с нарушениями закона. Через некоторое время Минюст отказался от своих требований ликвидировать «СтопХам». В министерстве объяснили, что движение устранило выявленные нарушения в своей деятельности.

Движение «СтопХам» было создано в 2010 году как один из проектов прокремлёвского движения «Наши». Активисты заявляли, что борются с нарушениями правил дорожного движения и грубостью на дорогах. В частности, они размещали наклейки «Паркуюсь, где хочу» на неправильно припаркованных машинах, а также вступали в конфликты с водителями.