Мосгоризбирком заявил о невозможности пересчёта результатов электронного голосования

В Мосгоризбиркоме заявили, что пересчёт результатов электронного голосования, который сегодня анонсировал Алексей Венедиктов, невозможен, пишет Znak.com.

«Такой вопрос в принципе нельзя поставить в рамках действующего законодательства. Все итоги по всем выборам в Москве установлены, никакой пересчёт невозможен», — заявил заместитель председателя Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут.

По его словам, после установления итогов голосования только суд вправе принять решение о повторном подсчёте голосов.

«Заявление общественного штаба касается их работы в части осуществления наблюдения с их стороны и возможности проанализировать ход голосования. На пресс-конференции технической рабочей группе была предложена возможность самостоятельно убедиться в корректности подсчёта результатов онлайн-голосования с помощью проведения аудита», — добавил Дмитрий Реут.

Ранее глава московского штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов заявил, что в Москве проведут пересчёт результатов дистанционного электронного голосования. Венедиктов отдельно подчеркнул, что пересчёт результатов ДЭГ — это не юридическая процедура, это «просто сверка». Для пересчёта голосов будет создана техническая группа, которая должна будет обнародовать все данные до 27 сентября. Состав технической группы пока не определён.

Кроме того, будет проведён аудит самой системы ДЭГ, для этого будет создана отдельная группа, которую возглавит сопредседатель движения в защиту прав избирателей «Голос»* Григорий Мельконьянц.

*Движение «Голос» признано иностранным агентом. Мы указываем это по требованию властей.