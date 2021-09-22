В Москве пересчитают результаты электронного голосования

В Москве проведут пересчёт результатов дистанционного электронного голосования, заявил глава московского штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов.

Он отметил, что все данные по ДЭГ будут выложены в открытый доступ. Для пересчёта голосов будет создана техническая группа, которая должна будет обнародовать все данные до 27 сентября. Состав технической группы пока не определён. Алексей Венедиктов отдельно подчеркнул, что пересчёт результатов ДЭГ — это не юридическая процедура, это «просто сверка».

Присутствующие на заседании штаба коммунисты, в частности первый зампредседателя ЦК КПРФ, депутат ГД Юрий Афонин и секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов, отметили, что «против перерасчёта не возражают», однако для них принципиально, чтобы был проведён аудит.

Для этого будет создана отдельная группа, которую возглавит сопредседатель движения в защиту прав избирателей «Голос»* Григорий Мельконьянц.

*Движение «Голос» признано иностранным агентом. Мы указываем это по требованию властей.