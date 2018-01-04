Морозы до –30 градусов придут на Урал к Рождеству

Синоптики обещают Свердловской области морозы. Похолодание ожидается с завтрашнего дня: ночью 5 января столбики термометров опустятся от –13 до –18 градусов. 6 января обещают от –7 до –12 градусов днём и от –12 до –17 ночью.

Самая холодная за последние дни температура ждёт уральцев 7 января, когда православные будут праздновать Рождество Христово. По данным Уральского гидрометцентра, в этот день может похолодать до 26 градусов мороза. Синоптики уточняют, что самые низкие температуры прогнозируются в отдельных районах при прояснении неба. С 5 по 7 января в отдельных районах региона может выпасть небольшой снег.