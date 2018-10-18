Монголия безвозмездно получила от России аэродромную технику на $13 млн

Россия передала Монголии военно-техническое имущество более чем на $13 млн, со ссылкой на пресс-службу Минобороны пишет «Коммерсантъ».

Речь идёт об аэродромном оборудовании управления полётами и технике наземного обслуживания.

Передача монгольской стороне имущества в рамках оказания военно-технической помощи, «безусловно, является знаковым событием в двухсторонних отношениях», заявил на церемонии в Улан-Баторе министр обороны России Сергей Шойгу. По его словам, Россия и дальше готова развивать двусторонние связи. Кроме того, на встрече в Улан-Баторе Минобороны двух государств подписали долгосрочную программу военного сотрудничества.