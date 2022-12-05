Происшествия

Момент аварии с ВАЗом и автобусом на Вагонке в Нижнем Тагиле попал на видео 

05.12.2022 16:31
Момент аварии с ВАЗом и автобусом на Вагонке в Нижнем Тагиле попал на видео 

В Сети появилась видеозапись с видеорегистратора момента ДТП, произошедшего несколько дней назад на Вагонке.

Напомним, 30 ноября на перекрёстке улиц Юности и Энтузиастов произошло лобовое столкновение пассажирского автобуса и ВАЗ-21120. В результате столкновения женщина, управлявшая автомобилем ВАЗ, оказалась зажата в салоне, ей потребовалась помощь спасателей. Автоледи с переломом ноги была направлена в больницу.  

На записи видно, как отечественная легковушка, пытаясь уйти от столкновения, выезжает на полосу встречного движения, где врезается в автобус.

Женщина обращается с просьбой о помощи в поиске владельца автомобиля, предположительно спровоцировавшего аварию, а также любой другой информации, связанной с ДТП.

Видео: паблик «ВКонтакте» «Инцидент Нижний Тагил»
Фото: 
паблик «ВКонтакте» «Тагильский спасатель»
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