Момент аварии с ВАЗом и автобусом на Вагонке в Нижнем Тагиле попал на видео 

В Сети появилась видеозапись с видеорегистратора момента ДТП, произошедшего несколько дней назад на Вагонке.

Напомним, 30 ноября на перекрёстке улиц Юности и Энтузиастов произошло лобовое столкновение пассажирского автобуса и ВАЗ-21120. В результате столкновения женщина, управлявшая автомобилем ВАЗ, оказалась зажата в салоне, ей потребовалась помощь спасателей. Автоледи с переломом ноги была направлена в больницу.

На записи видно, как отечественная легковушка, пытаясь уйти от столкновения, выезжает на полосу встречного движения, где врезается в автобус.

Женщина обращается с просьбой о помощи в поиске владельца автомобиля, предположительно спровоцировавшего аварию, а также любой другой информации, связанной с ДТП.