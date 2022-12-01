В Нижнем Тагиле на Вагонке в лобовом ДТП столкнулись автобус и ВАЗ

Накануне, 30 ноября, в 19:15 Нижнем Тагиле на перекрёстке улиц Юности и Энтузиастов произошло ДТП. Как сообщили АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, 44-летняя женщина за рулём ВАЗ-21120, следуя по улице Юности в сторону Восточного шоссе, у дома № 9 на улице Юности не справилась с управлением и врезалась во встречный автобус, за рулём которого был 51-летний мужчина.

В результате столкновения женщина оказалась зажата в салоне, ей потребовалась помощь спасателей Центра защиты населения Нижнего Тагила. Автоледи с переломом ноги передали медикам скорой помощи.

«Сотрудникам госавтоинспекции водитель автобуса пояснил, что автобус принадлежит ОАО НПК “УВЗ”. Во время ДТП мужчина находился на смене, перевозил сотрудников предприятия. На момент аварии в автобусе находился один, направлялся на обед. Установлено, что водитель отечественной легковушки к административной ответственности за нарушения ПДД в этом году не привлекалась», — уточнили АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД.