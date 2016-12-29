Момент аварии на электроподстанции Нижнего Тагила попал на видео

Накануне вечером центральная часть Нижнего Тагила и ГГМ погрузились в кромешную темноту. Перед отключением электричества жители города заметили две яркие вспышки в районе ВМЗ. Как пояснили АН «Между строк» в пресс-службе «Свердловэнерго», авария произошла на подстанции 53 «Районная».

«Вчера в 18:18 было зафиксировано отключение второй цепи линии электропередачи 110 кВ "Районная-Черноисточинск", принадлежащей филиалу ОАО "МРСК Урала" – "Свердловэнерго". Причина технологического нарушения – повреждение элемента оборудования подстанции "Районная". Технологическое нарушение не повлекло за собой каких-либо серьёзных последствий для потребителей Нижнего Тагила. Автоматическое включение резервов отработало штатно и корректно. Специалисты Нижнетагильских электрических сетей филиала "Свердловэнерго" незамедлительно осмотрели всё оборудование подстанции и линию электропередачи. В настоящий момент на центре питания энергетики проводят замену повреждённого элемента. Потребители получают электроэнергию в полном объёме по резервным схемам. Ситуация штатная. Ход ремонтных работ находится на полном контроле специалистов Нижнетагильских электрических сетей», – говорится в официальном сообщении.

В социальных сетях тагильчане рассказывают, что из-за отключения электричества им пришлось несколько часов провести в лифте.

Агентство новостей «Между строк»