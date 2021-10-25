​​​​​​​Молодёжный театр Нижнего Тагила проведёт творческую лабораторию для людей старше 50 лет 

В Новом Молодёжном театре стартует проект «Культурная стрелка. 50+». В этом сезоне театр приглашает представителей старшего поколения Нижнего Тагила поработать в творческой лаборатории над созданием собственных пьес. Этот проект в Молодёжном проводился два года подряд, но для подростков.

«“Культурная стрелка. 50+” — это творческая лаборатория, в рамках которой участники будут писать настоящие пьесы под руководством профессиональных драматургов и театральных педагогов. А режиссёр Радион Букаев на основе созданных в ходе лаборатории текстов поставит эскиз на сцене театра, который, возможно, перерастёт в полноценный спектакль», — рассказывают в театре.

В прошлом сезоне результатом работы лаборатории «Культурная стрелка» стал спектакль «Город, создающий облака» (12+) в постановке режиссёра Дмитрия Зимина по пьесам тагильских подростков.

В этот раз участники лаборатории за четыре дня создадут короткие пьесы на заданную тему. Программа занятий включает в себя теоретические лекции и практические занятия драматургией, театральные игры, мастер-классы по актёрскому мастерству, гриму и сценречи. Также в программе — экскурсии по цехам театра и посещение спектаклей.

Участником лаборатории «Культурная стрелка. 50+» может стать любой тагильчан старше 50 лет. Для участия нужно до 2 ноября заполнить анкету в официальной группе театра во «ВКонтакте» или позвонить по телефону 8 (912) 881-74-27.

Занятия стартуют 4 ноября. С 7 по 12 ноября состоится подготовка эскиза спектакля.