В Молодёжном театре покажут эскизы спектаклей по пьесам, написанным подростками из Нижнего Тагила

В Новом Молодёжном театре завершается творческая лаборатория «Культурная стрелка», в которой профессиональные драматурги, педагоги и режиссёры учат подростков азам театральных профессий. Итогом проекта станет показ эскизов спектаклей по шести пьесам, которые написали тинейджеры. Тагильчан приглашают на просмотр и обсуждение.

Молодёжный театр проводит творческую лабораторию для подростков во второй раз. В 2019 году участниками стали воспитанники социального реабилитационного центра № 5. В этот раз в необычном проекте участвует девять учениц разных тагильских школ. Их эссе на первом этапа отобрали драматурги.

«Наша главная задача — написать интересный материал для театра. Лаборатория проходит очень интересно. В этом году она вышла на новый уровень. Все девчонки открытые, идут на контакт. У нас складываются доверительные отношения. Темы, которые они предлагают для пьес, очень важные! Современный материал нужно искать в современном мире. Для театра такие встречи со своей аудиторией и в таком формате нужны. Это очень интересно», — приводят в театре слова куратора проекта, ведущего специалиста по творческим вопросам Свердловского отделения СТД Валерии Созоновой.

В течение двух недель для участниц «Культурной стрелки» проходили экскурсии по закулисью, тренинги по актёрскому мастерству, мастер-классы по театральному гриму и занятия с драматургом ученицей Николая Коляды Марией Конторович. В итоге начинающие писательницы создали шесть небольших пьес об отношениях со взрослыми, со сверстниками и вообще о том, что волнует сегодня современных подростков.

«Считаю, что каждый ТЮЗ просто обязан проводить хотя бы раз в год такую лабораторию. Потому что эта история не про какой-то очередной кружок для детей, это история про общение театра и зрителя. Если театр делает спектакли для детей и подростков, то обязательно надо узнавать, какой у сегодняшних ребят запрос. Надо понимать, о чём они хотят поговорить. Ребятам надо давать голос. На этой лаборатории мы услышали их. Я надеюсь, что мы вместе с театром стали лучше понимать, чего хотят наши зрители. Надеюсь, что у нас получится сделать спектакль, который будет важен для подростков Тагила. И конечно же, ребята будут чаще ходить в театр, если там будут говорить о том, что интересно им, а не о том, что им интересно по мнению взрослых», — рассказывает драматург Мария Конторович.

По написанным историям режиссёр Дмитрий Зимин вместе с артистами театра подготовил эскиз спектакля «Город, создающий облака», в который войдут все шесть пьес участниц лаборатории. В театре надеются, что из эскизов в будущем может родиться полноценная постановка о жизни подростков в Нижнем Тагиле.

Показ эскизов проекта «Культурная стрелка» состоится 21 ноября в 16:00. Билеты можно приобрести на сайте или в кассе театра.