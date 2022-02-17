Общество

Молодёжный театр Нижнего Тагила на время ремонта переедет в здание администрации Дзержинского района

17.02.2022 16:49
Молодёжный театр Нижнего Тагила на время ремонта переедет в здание администрации Дзержинского района

Коллектив Нового Молодёжного театра на Вагонке на время ремонта здания разместится в администрации Дзержинского района на Окунева, 22. Артисты и другие сотрудники учреждения займут почти все кабинеты на четвёртом этаже районной администрации. 


Фото: скриншот Google-карты

«Сейчас мы готовимся к переезду, в выделенном помещении наводим порядок, ведь помещение нежилое. Переезд будет в марте, тогда же начнётся и ремонт в театре. На время ремонта давать спектакли будем на разных площадках города и области», — рассказала АН «Между строк» директор театра Наталия Мозжакова.

Новый Молодёжный театр отремонтируют в рамках национального проекта «Культуры». На реализацию проекта из федерального и областного бюджетов выделят 296 млн рублей. Все работы планируется осуществить в 2022 и 2023 годах. 

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