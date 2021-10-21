Новый Молодёжный театр Нижнего Тагила отремонтируют за 296 миллионов рублей в рамках нацпроекта

Новый Молодёжный театр отремонтируют в Нижнем Тагиле в рамках национального проекта «Культура». На реализацию проекта из федерального и областного бюджетов направят 296 миллионов рублей. Все работы планируется осуществить в 2022 и 2023 годах. Такое решение анонсировали сегодня представили мэрии на выездном совещании.

«Деятельность театра не будет прекращена (на момент капитального ремонта. — Прим. ред). В следующем году Молодёжный театр представит шесть премьерных спектаклей, которые пройдут на различных городских площадках», — сообщила начальник управления культуры Нижнего Тагила Светлана Юрчишина.

Новый Молодёжный театр располагается в здании бывшего кинотеатра 1937 года постройки.

Во время ремонтных работ в помещении организуют места для маломобильных граждан, из-за этого количество мест в зрительном зале уменьшится с 220 до 164. Также будут улучшены помещения для артистов труппы, появятся гримёрные и душевые, рассказали в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.

На первом этапе муниципалитет должен подать заявку в областное правительство на проведение ремонта, а затем до 1 февраля 2022 года необходимо провести конкурсные процедуры по определению подрядной организации.

Как рассказала Светлана Юрчишина, дорожная карта с описанием всех этапов работ по проекту будет готова в конце следующей недели. Проект разработает муниципальное учреждение «Тагилгражданпроект».