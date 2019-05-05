«Молодая гвардия» запустила челлендж по уборке города

«Прибери свой город» — так называется челлендж «Молодой гвардии». С 4 мая по 5 июня каждый желающий может прибрать любую территорию Нижнего Тагила, сделав фото «до» и «после», и выложить отчёт в соцсети «ВКонтакте» с хештегами #Приберисвойгород #молодаягвардия #trashtag, а после получить ценные подарки от спонсоров.

«Конечно, у нас есть специальные службы по уборке мусора, которые хорошо справляются с работой. Но также есть территории, которые не входят в их обязанности, и за всем не уследить, поэтому будет здорово, если мы сами начнём поддерживать наш город в чистоте и порядке», — рассказали в нижнетагильском отделении «Молодой гвардии».

Сами организаторы конкурса не из тех, кто бросил вызов и остался в стороне. Несмотря на то, что 4 мая на улице было прохладно и шёл дождь, активисты с утра прибирали территорию Выйского пруда. Вместе с ними на субботник вышли жители ТОС «Кирпичный» и маленькие модели в возрасте от 7 до 10 лет.

«Мы хотим показать, что модели могут не только модничать перед зеркалом и выступать на показах, а ещё и делать наш город чистым. Да и вообще, нужно развивать детей в этом направлении, потому что, привлекая к работе, к труду детей, мы учим их быть ответственными и чистоплотными», — заявили в рекламно-информационном издании Dasha Beauty TV.

Идея сделать город чище объединила почти 40 человек. Они убирали палки, листья, бытовой мусор и собрали почти 150 мешков мусора.