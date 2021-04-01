Общество

Мокрый снег с дождём и сильный ветер ожидаются в Нижнем Тагиле в первые дни апреля

01.04.2021 10:43
Мокрый снег с дождём и сильный ветер ожидаются в Нижнем Тагиле в первые дни апреля

С приходом второго месяца весны погода на Среднем Урале испортится. С 30 марта в регионе действует штормовое предупреждение из-за усиления ветра до 20 метров в секунду. 

1 апреля в Нижнем Тагиле синоптики Уральского гидрометцентра прогнозируют дождь со снегом. Температура воздуха составит +5 градусов днём и +1 ночью. 2 апреля осадки сохранятся. Днём термометры покажут +7, ночью — около +1. 

В выходные, 3 и 4 апреля, воздух прогреется до +8...+10 градусов, а ночью ожидаются заморозки до 2 градусов. Автомобилистов и пешеходов просятся быть осторожными на дорогах во время ночной и утренней гололедицы. 

Дожди и переменная облачность сохранятся до вторника, 6 апреля. Днём температура воздуха не будет опускаться ниже +5 градусов.

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