Мокрый снег с дождём и сильный ветер ожидаются в Нижнем Тагиле в первые дни апреля

С приходом второго месяца весны погода на Среднем Урале испортится. С 30 марта в регионе действует штормовое предупреждение из-за усиления ветра до 20 метров в секунду.

1 апреля в Нижнем Тагиле синоптики Уральского гидрометцентра прогнозируют дождь со снегом. Температура воздуха составит +5 градусов днём и +1 ночью. 2 апреля осадки сохранятся. Днём термометры покажут +7, ночью — около +1.

В выходные, 3 и 4 апреля, воздух прогреется до +8...+10 градусов, а ночью ожидаются заморозки до –2 градусов. Автомобилистов и пешеходов просятся быть осторожными на дорогах во время ночной и утренней гололедицы.

Дожди и переменная облачность сохранятся до вторника, 6 апреля. Днём температура воздуха не будет опускаться ниже +5 градусов.