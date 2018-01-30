МОК запретил Reuters освещать церемонию открытия Олимпиады

Международный олимпийский комитет (МОК) запретил информационному агентству Reuters освещать церемонию открытия зимних Олимпийских игр — 2018 в Пхёнчхане, пишет «Интерфакс».

Агентство распространило девять снимков высокой чёткости с репетиции, которая прошла в Пхёнхчане в минувшее воскресенье. На фотографиях видна чаша в виде скульптуры на пяти опорах, символизирующих пять пальцев. Огонь поднимается на неё по гигантскому стержню, наклонённому к чаше.

Reuters заявило, что опубликовало фотографии по ошибке, вскоре оно удалило все распространенные снимки и принесло извинения организаторам за «причинённые неудобства». В настоящее время скачать их из фотобазы агентства невозможно.

В оргкомитете Олимпийских игр в Пхёнчхане предупредили других журналистов и представителей СМИ, что будут жёстко наказывать тех, кто не будет выполнять установленные правила.

Традиционно церемония открытия Олимпиады держится в тайне до самого последнего момента. Организаторы игр в Пхёнчхане ранее заявляли, что церемония станет шоу, которое «удивит весь мир». Зимние Олимпийские игры 2018 года пройдут с 9 по 25 февраля.