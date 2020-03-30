МОК официально утвердил новые даты проведения Олимпиады

Международный олимпийский комитет назвал даты летней Олимпиады в Токио, которая была перенесена с 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса, со ссылкой на пресс-службу МОК пишет «Интерфакс». Изначально Олимпиада должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.

«Международные Олимпийский и Паралимпийский комитеты, правительства Японии и Токио сегодня согласовали новые даты проведения Олимпийских игр 2020 года в 2021 году. Олимпиада в Токио пройдёт с 23 июля по 8 августа 2021 года», — говорится в сообщении комитета.

Согласованы и новые даты Паралимпийских игр — они пройдут с 24 августа по 5 сентября 2021 года.

Напомним, 24 марта было официально объявлено о переносе на следующий год Олимпийских и Паралимпийских игр — 2020. Причиной стала вспышка коронавируса, парализовавшая спорт во всём мире: из-за неё были отменены или перенесены многие международные крупнейшие соревнования, а также национальные первенства.