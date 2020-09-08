Модератор критикующего Рамзана Кадырова телеграм-канала подверг себя сексуальному насилию на камеру

19-летний модератор телеграм-канала 1ADAT, в котором неоднократно публиковались посты, критикующие главу Чечни Рамзана Кадырова, подверг себя сексуальному насилию перед видеокамерой. Администраторы канала предполагают, что их коллегу похитили чеченские силовики.

Как пишет «Юг. МБХ медиа», видеоролик стал распространяться в сети 7 сентября. На нём обнажённый юноша называет своё имя и фамилию, а после заявляет, что 1ADAT — это «грязный канал», администраторы которого занимаются недостойным делом. В конце видео он говорит, что наказывает сам себя, после чего садится на бутылку.