Многодетная мать Юлия Савиновских обжалует изъятие детей в Верховном суде

Решение органов опеки об изъятии детей у многодетной матери из Екатеринбурга Юлии Савиновских будет обжаловано в Верховном суде РФ, со ссылкой на адвоката Савиновских Алексея Бушмакова пишет Znak.com.

«5 сентября 2018 года судья Свердловского областного суда Панкратова по делу Савиновских отказала в передаче моей кассационной жалобы в президиум для её рассмотрения. Идём в Верховный суд!» — заявил он.

Все предыдущие жалобы в суд на изъятие детей у Савиновских разрешались в пользу опеки.

Напомним, в 2017 году суд изъял из семьи многодетной матери Юлии Савиновских двух приёмных мальчиков после того, как женщина удалила грудь. Опеку не остановило то, что в семье дети, имеющие большой перечень серьёзных заболеваний, социализировались и значительно улучшили состояние здоровья. Суд первой инстанции в ответ на жалобу Савиновских признал Юлию мужчиной, а её брак — однополым. Хотя истица не раз заявляла, что не намерена менять пол, суд решил отобрать у неё двух приёмных детей. Несмотря на внимание к ситуации правозащитников и общественников, детей Савиновских не вернули: более того, одного из них уже взяла под опеку другая семья.