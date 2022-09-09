Много джаза, юбилей «Тагильских гармоник» и сказки с оркестром для детей. Филармония рассказала, какие сюрпризы ждут слушателей в новом творческом сезоне 

Новый, 28-й творческий сезон Нижнетагильской филармонии стартует 13 сентября (6+). На сцене выступит сольно и с оркестром заслуженная артистка России, знаменитая пианистка, солистка Московской филармонии Екатерина Мечетина. Всего же в новом сезоне любителей музыки ждут 60 концертов, 7 музыкально-познавательных программ для всей семьи, серия концертов «Мировые звёзды в Нижнем Тагиле» (6+), второй Приваловский форум (12+), фестиваль «Рахманинoff», посвящённый 150-летию композитора (12+), и многое другое.

На открытии сезона пианистка Екатерина Мечетина сыграет произведения композиторов-романтиков: Франца Шуберта и Роберта Шумана. Второе отделение откроется симфонией № 100 Йозефа Гайдна в исполнении оркестра «Демидов-камерата» под управлением дипломанта всероссийского конкурса и театральной премии «Золотая маска», лауреата премии губернатора Алтайского края уроженца Нижнего Тагила Дмитрия Лузина. Маэстро собирается представить публике практически аутентичное звучание симфонии, которое многим покажется необычно современным и актуальным. Завершится отделение Концертом № 20 ре минор для фортепиано с оркестром Моцарта.

В этом году оркестр «Демидов-камерата» будет работать с новым дирижёром Романом Аранбицким из Екатеринбурга. У симфонического оркестра запланированы программы и с приглашёнными дирижёрами: Ильёй Дербиловым (Санкт-Петербург), Дмитрием Лузиным (Барнаул), а также с именитыми солистами.

Эстрадно-духовой оркестр «Тагил-бэнд» в год 100-летия российского джаза представит серию концертов, объединённых в абонементном цикле «Просто джаз» (12+). А оркестр «Тагильские гармоники» в апреле 2023 года отпразднует 30-летие.

«В этом году исполняется 115 лет духовому органу Нижнетагильской филармонии. Слушателям будет представлено три абонементных цикла концертов в Органном зале: просветительский проект; дуэты органа и других инструментов; приглашённые органисты, ранее не выступавшие в Нижнем Тагиле», — рассказывают в филармонии.

Для детей музыканты готовят концерты в формате «Сказка с оркестром», которые состоятся при участии артистов городских театров и трёх филармонических оркестров. Детям школьного возраста и их родителям рекомендуют обратить внимание на органные концерты цикла «Органные истории для всех» (0+). Билеты для детей на такие концерты могут приобретаться в кассе филармонии по специальной, пониженной цене. Также филармония второй год участвует в программе «Пушкинская карта», а это значит, что молодёжь от 14 до 22 лет сможет посещать концерты бесплатно.