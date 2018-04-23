Митинг сторонников Навального за сохранение прямых выборов мэра Нижнего Тагила поставил Носова и Ленду в тупик. «Что угодно может быть там озвучено»

Сторонники оппозиционного политика Алексея Навального поставили тагильских чиновников в тупик, попросив разрешить им провести митинг перед инаугурацией президента РФ Владимира Путина и на тему, которая сейчас является для города одной из самых актуальных. Уведомление о проведении митинга было подано в администрацию Нижнего Тагила сегодня местным активистом Алексеем. Оппозиционеры намерены митинговать за сохранение прямых выборов главы города, а также против узурпации власти и произвола чиновников.

«Нижний Тагил — единственный город в Свердловской области, в котором остались прямые выборы мэра. Недавно выборов лишили Екатеринбург, скоро, наверное, доберутся и до нас. В этом вопросе мы полностью поддерживаем [мэра Нижнего Тагила] Сергея Константиновича Носова, который выступает за сохранение прямых выборов мэра», — рассказал АН «Между строк» заявитель мероприятия.

Ситуация неоднозначная. Носов неоднократно выступал против отмены прямых выборов мэра в городе, вряд ли стал бы поддерживать узурпацию власти и произвол чиновников. Но согласовывать митинг всё же нельзя, считают политологи.

Александр Пирогов, политтехнолог, руководитель группы политического консультирования «Пирогов и партнёры»

«Тема, с которой выступают сторонники Навального, безусловно, ему [Сергею Носову] выгодна, и ему интереснее её развивать самостоятельно. В его силах организовать любой возможный протест, но без несистемных оппозиционных сил. Я думаю, что митинг, хоть он и не представляет какой-то угрозы, будет традиционно каким-то образом либо отменён либо перенесён. В этой ситуации ему, конечно же, гораздо проще эту тему, митинг, игнорировать. Нужно предпринимать собственные усилия по сохранению выборности».

Александр Белоусов, политолог

«Выборы никто не отменяет, а митинг есть. Это в чистом виде провокация, но они добиваются, знаете, чего? Они вошли в повестку, заставили себя обсуждать, умело играют на противоречиях, вклиниваются в них. Одни одно говорят, другие — другое, и какой-то объём разговоров для них достаточно выгоден. Конечно, Носову всё это невыгодно. Он себя никоим образом с этой публикой ассоциировать не хотел бы, и его здесь ставят в достаточно двусмысленное положение».

Тагильские оппозиционеры планируют провести четырёхчасовой митинг за сохранение прямых выборов главы города у памятника Николаю Демидову в Комсомольском сквере во всероссийский день протеста 5 мая, анонсированный Навальным. Они рассчитывают на то, что в мероприятии примут участие около 300 человек. По словам Александра Белоусова, согласование мэрией митинга может привести к самым непредсказуемым последствиям.

Александр Белоусов, политолог

«Когда несистемная оппозиция начинает вмешиваться в повестку, она начинает приобретать самые непредсказуемые, стихийные формы. В Екатеринбурге митинг против отмены выборов мэра внезапно превратился в митинг за отставку губернатора. Здесь логика совершенно непредсказуемая. Что угодно может быть там озвучено, в том числе отставка губернатора, поэтому Носову, конечно, нужно от всего этого дела отстраиваться. Ему такие союзники не нужны, и это очевидно».

Политический эксперт Александр Пирогов считает, что следующий глава Нижнего Тагила, скорее всего, уже будет назначаться и «никаких особых протестов из-за отмены выборов мэра не будет».

Александр Пирогов, политтехнолог, руководитель группы политического консультирования «Пирогов и партнёры»

«Пока Нижний Тагил выбивается из общей картинки. А власть устроена таким образом, чтобы ничего не выбивалось, чтобы все белые пятна были устранены. И все инструменты для этого есть. Да, сохранение выборов мэра выгодно Носову, он спокойно может избираться хоть какое количество раз, но мы понимаем, что это не предел его мечтаний. Я думаю, он постарается использовать этот свой мэрский срок, как мне видится, последний, для того чтобы подготовить площадку для дальнейшего карьерного роста. Всё-таки никто не молодеет, и ему, конечно же, было бы интересно заниматься какими-то более масштабными, может быть, федеральными или региональными проектами. Поэтому сопротивляться тому, что и так неизбежно…»

В пресс-службе мэрии АН «Между строк» сообщили, что сторонники Навального получат ответ по поводу согласования митинга, скорее всего, в среду, 25 апреля.

Напомним, в январе руководитель аппарата администрации отказал в проведении митинга «Забастовка избирателей» в Комсомольском сквере из-за якобы ранее заявленного пикета «Единой России» и предложил оппозиционерам митинговать на Руднике им. III Интернационала или в деревне Усть-Утка в 88 км от центра Нижнего Тагила. Однако позже чиновники впервые пошли сторонникам Навального на уступки и предложили площадку у подножия Лисьей горы. Акция тогда собрала около 120 человек.