Мишустин заявил об остановке роста заболеваемости коронавирусом в России

Рост заболеваемости коронавирусом в России удалось остановить, динамика развития ситуации позитивная, заявил «Интерфаксу» премьер-министр Михаил Мишустин.

«Ситуация с распространением коронавирусной инфекции у нас в стране остаётся непростой, но всё же можно констатировать, что рост заболеваемости удалось остановить», — сказал он на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

По самым осторожным оценкам, динамика позитивная, отметил Мишустин. Он пояснил, что «всё больше людей выздоравливают и выписываются из больниц домой».

«Мы видим в этом итог той планомерной работы, которая велась в России в течение последних двух месяцев», — отметил премьер.

По его словам, «свою роль в этом сыграл режим строгой самоизоляции, он позволил выиграть время и не допустить взрывного роста заболеваемости, как это было в ряде зарубежных стран».

В России за последние сутки выявлено 8926 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 81 регионе. Всего в стране 290 678 заболевших в 85 регионах.

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