Мишустин поручил создать резерв медицинских масок из-за коронавируса

Правительство поручило сформировать запас медицинских масок на случай распространения коронавируса на территории РФ, со ссылкой на протокол оперативного совещания премьер-министра Михаила Мишустина со своими заместителями пишут «Известия».

«Перед Роспотребнадзором поставлена задача рассчитать, сколько потребуется средств индивидуальной защиты, а Росрезерву, Минфину и Минпромторгу — представить в правительство совместные предложения», — говорится в протоколе.

В Росрезерве подтвердили эту информацию, уточнив, что идёт проработка предложений. При этом представитель ведомства подчеркнул, что запаса медицинских масок в резерве государства пока нет, однако его планируют создать, вне зависимости от ситуации с китайской инфекцией.

Создание резерва медицинского товара оценил член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич — политик назвал инициативу «разумной», но подчеркнул, что использование маски не на 100% гарантирует защиту от вируса.