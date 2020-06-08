Общество

Мишустин объявил о готовности к постепенному открытию туристического сезона

08.06.2020 14:02
Мишустин объявил о готовности к постепенному открытию туристического сезона

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами заявил о готовности к постепенному открытию курортного сезона в стране, пишет «Интерфакс».

«Мы готовы к постепенному открытию курортного сезона. С 1 июня во многих регионах уже возобновили работу санатории, которые имеют медицинскую лицензию. Разработан план выхода российской туристической отрасли из режима карантинных ограничений», сказал он.

По его словам, Роспотребнадзор утвердил рекомендации по профилактике коронавируса для всех организаций, которые занимаются лечением людей на курортах и размещением туристов, также разработаны санитарные правила перевозок на различных видах транспорта. Выполнение этих требований тщательно контролируется, заявил Мишустин.

«Поручаю Ростуризму совместно с главами субъектов РФ оперативно проработать все оставшиеся вопросы по проведению курортного сезона и оказать содействие в организации приёма гостей», сказал он.

По его словам, туризм — одна из самых пострадавших, но при этом и одна из самых перспективных отраслей, необходимо заняться её системным развитием.

«У нас нет проблемы со спросом на внутренний туризм. Многие граждане хотят путешествовать по своей стране. Проблема в нехватке качественной туристической инфраструктуры и сервиса по конкурентным ценам. Мы будем преодолевать этот барьер, активно поддерживая инвесторов отрасли», подчеркнул премьер.

По его словам, в общенациональный план действий по поддержке экономики включены соответствующие меры, среди которых льготные условия возврата ранее выданных туркомпаниям кредитов и расширение господдержки внутренних и въездных туроператоров.

Как сообщил на совещании вице-премьер Дмитрий Чернышенко, правительство поручило главам субъектов Федерации в течение недели подготовить планы открытия туристической отрасли своих регионов. Он напомнил, что с 1 июня уже открылись санаторно-курортные учреждения, у которых есть медицинская лицензия.

«Ожидаем, что в ближайшие недели запустятся отели в половине регионов. Сегодня уже более 40 регионов соответствуют критериям открытия», добавил он.

Ранее, 5 июня, президент России Владимир Путин подписал указ о совершенствовании государственного управления в сфере туризма и туристской деятельности, выведя Ростуризм из подчинения Минэкономразвития и подчинив его напрямую правительству России.

Фото: РИА Новости
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