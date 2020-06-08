Мишустин объявил о готовности к постепенному открытию туристического сезона

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами заявил о готовности к постепенному открытию курортного сезона в стране, пишет «Интерфакс».

«Мы готовы к постепенному открытию курортного сезона. С 1 июня во многих регионах уже возобновили работу санатории, которые имеют медицинскую лицензию. Разработан план выхода российской туристической отрасли из режима карантинных ограничений», — сказал он.

По его словам, Роспотребнадзор утвердил рекомендации по профилактике коронавируса для всех организаций, которые занимаются лечением людей на курортах и размещением туристов, также разработаны санитарные правила перевозок на различных видах транспорта. Выполнение этих требований тщательно контролируется, заявил Мишустин.

«Поручаю Ростуризму совместно с главами субъектов РФ оперативно проработать все оставшиеся вопросы по проведению курортного сезона и оказать содействие в организации приёма гостей», — сказал он.

По его словам, туризм — одна из самых пострадавших, но при этом и одна из самых перспективных отраслей, необходимо заняться её системным развитием.

«У нас нет проблемы со спросом на внутренний туризм. Многие граждане хотят путешествовать по своей стране. Проблема в нехватке качественной туристической инфраструктуры и сервиса по конкурентным ценам. Мы будем преодолевать этот барьер, активно поддерживая инвесторов отрасли», — подчеркнул премьер.

По его словам, в общенациональный план действий по поддержке экономики включены соответствующие меры, среди которых льготные условия возврата ранее выданных туркомпаниям кредитов и расширение господдержки внутренних и въездных туроператоров.

Как сообщил на совещании вице-премьер Дмитрий Чернышенко, правительство поручило главам субъектов Федерации в течение недели подготовить планы открытия туристической отрасли своих регионов. Он напомнил, что с 1 июня уже открылись санаторно-курортные учреждения, у которых есть медицинская лицензия.

«Ожидаем, что в ближайшие недели запустятся отели в половине регионов. Сегодня уже более 40 регионов соответствуют критериям открытия», — добавил он.

Ранее, 5 июня, президент России Владимир Путин подписал указ о совершенствовании государственного управления в сфере туризма и туристской деятельности, выведя Ростуризм из подчинения Минэкономразвития и подчинив его напрямую правительству России.