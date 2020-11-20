Председатель «Справедливой России» Сергей Миронов заявил о провале пенсионной реформы и предложил вернуться к выплатам пенсий из бюджета.

По его словам, средняя страховая пенсия в России едва превышает прожиточный минимум, на который и так «невозможно прожить». Средний размер накопительной пенсии в 2022 году не превысит 1,3 тысячи рублей, отметил политик. По его словам, ситуацию не спасло даже повышение пенсионного возраста.

«Поэтому необходимо вернуться к выплатам пенсий из бюджета, а пенсионные выплаты из доходов граждан направлять туда же», — заключил он.

По мнению Миронова, это снизит риски неэффективного инвестирования пенсионных накоплений, а также устранит нецелевые расходы.