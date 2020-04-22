«Мир всё ещё на ранних стадиях»: ВОЗ сообщила о возможности развития пандемии коронавируса

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила ТАСС, что говорить о возникновении «второй волны» в ситуации с коронавирусом пока рано.

По её мнению, сейчас нужно сконцентрироваться на активном выявлении заражённых и поиске путей распространения инфекции.

«Мир всё ещё находится на ранних стадиях пандемии. Пока нельзя делать прогнозы относительно того, когда вспышка в каждой конкретной стране достигнет максимума и где и когда можно ожидать последующих волн. Сейчас необходимо сосредоточиться на сокращении передачи вируса и спасении жизней», — сказала Вуйнович.

По её словам, развитие пандемии в первой и последующих волнах будет определяться действиями стран.

«Если мы сейчас не воспользуемся окном возможностей, предоставляемым текущими мерами по физическому дистанцированию, изоляции и карантину, для активного выявления вируса и способов его распространения, он не будет побеждён и можно будет ожидать ухудшения», — заявила представитель ВОЗ.

Накануне региональный директор ВОЗ по западной части Тихого океана Такеши Касаи заявил, что поспешная отмена ограничений, введённых из-за коронавируса, может привести к негативным последствиям: по его словам, ни одна страна не застрахована от второй волны эпидемии.

В России на сегодня подтверждено 57 999 случаев заражения коронавирусом, суточный прирост составил 5236. В мире число заражённых коронавирусом превысило 2,4 млн человек.

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