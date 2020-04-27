МинЖКХ прокомментировало отсрочку штрафов за долги по квартплате для жителей Свердловской области

Министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов в эфире «Эха Москвы в Екатеринбурге» скептически оценил заморозку пени и штрафов за неоплаченные коммунальные услуги, которую федеральный законодатель установил с 6 апреля до конца года.

По его мнению, нужно было иным способом поддержать граждан, пострадавших из-за закрытия предприятий в связи с пандемией коронавируса, а не давать такую преференцию всем.

«Неначисление пеней подталкивает к тому, что можно и не платить. Я скажу честно: я не сторонник решения об отмене пеней и штрафов. Сейчас мы поддержали всех, но 1 января придёт — и нужно платить все эти долги и пени за весь срок отсрочки», — объяснил Смирнов.

В то же время он высказал сомнение по поводу предложения коммунальщиков сократить отсрочку начисления пеней до мая 2020 года.

«Вводить отсрочку на один месяц нецелесообразно, не думаю, что перенос будет», — добавил Смирнов.

Напомним, в начале апреля правительство приняло постановление, освобождающее граждан, управляющие компании (УК) и товарищества собственников жилья (ТСЖ) от уплаты штрафов за просрочку платежей за ЖКУ и взносов на капитальный ремонт до конца года из-за ухудшившейся экономической ситуации в связи с пандемией коронавируса. На этом фоне свердловские энергетики начали жаловаться на падение собираемости платежей от 34 до 60%. В свердловском филиале компании «Энергосбыт Плюс» заявили, что наиболее злостными неплательщиками оказались перепродавцы энергоресурсов и управляющие компании, — по их словам, без принятия срочных мер по восстановлению платёжной дисциплины теплоснабжение и энергоснабжение городов может оказаться под угрозой из-за нехватки у энергетиков денег на базовые ремонты коммуникаций.

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