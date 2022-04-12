МинЖКХ поручило свердловским мэрам убрать зимний мусор с городских улиц и дворов до 1 мая 

Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области потребовало от мэров очистить города от скопившегося за зиму мусора во дворах, в парках и на городских улицах до 30 апреля. Согласно распоряжению правительства, муниципалитеты обязаны не только собрать весь мусор, но и вывезти его на полигоны.

«До 20 мая все муниципалитеты должны отчитаться за свою работу, указав количество собранного мусора в тоннах и тысячах кубометров, сколько ликвидировано несанкционированных свалок и сколько организаций принимало участие в уборке мусора. Кроме того, особое внимание обращаем на то, что мусор необходимо убирать не только с общественных территорий, но и с придомовых», — заявил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

Напомним, в 2021 году субботники в разных районах Нижнего Тагила прошли в 20-х числах апреля. Тогда глава города Владислав Пинаев призвал тагильчан выйти на улицы с мётлами, граблями и пакетами для мусора. Пока даты общегородского и районных субботников согласовываются, сообщили в пресс-службе мэрии АН «Между строк».

Отметим, что за чистоту проезжих частей, парковок, пешеходных зон, остановок общественного транспорта ответственность несут дорожно-эксплуатационные компании. Порядок во дворах многоквартирных домов и внутриквартальных проездах организуют управляющие компании и ТСЖ. Центральные улицы, детские площадки и мемориальные комплексы находятся в ведении администраций районов.

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