«Это важное, благородное дело». Мэр Нижнего Тагила призвал горожан выйти на субботники

На этой неделе в Нижнем Тагиле стартуют общегородские субботники. На уборки улиц, парков и скверов выйдут коммунальные службы, трудовые коллективы и все желающие сделать город чище.

Как сообщает пресс-служба мэрии, за чистоту проезжих частей, парковок, пешеходных зон, остановок общественного транспорта ответственность несут дорожно-эксплуатационные компании. Порядок во дворах многоквартирных домов и внутриквартальных проездах организуют управляющие компании и ТСЖ. Центральные улицы, детские площадки и мемориальные комплексы находятся в ведении администраций районов.

Уборка территорий учреждений культуры, торговли, общественного питания, школ, промышленных предприятий, а также парков и скверов пройдёт в рамках традиционных апрельских субботников «Зелёная весна». Общегородской субботник состоится 24 апреля на Ленинградском проспекте на Вагонке.

Традиционно весенние акции чистоты поддерживают и крупные предприятия города: ЕВРАЗ НТМК, «Уралвагонзавод», ОАО «РЖД». По данным мэрии, в Ленинском районе наводить порядок выйдут 83 организации. Всего на территории района пройдёт 186 субботников. В Дзержинском районе на уборку улиц выйдут 3,5 тысячи жителей. В Тагилстроевском районе задействуют около 200 организаций, включая ТОСы, коммерческие предприятия, магазины и управляющие компании.