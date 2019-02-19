МинЖКХ обвинило «Рифей» в неудовлетворительной работе после волны скандалов в Свердловской области из-за ошибок в квитанциях за вывоз мусора

Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области обвинило региональных операторов по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) в неудовлетворительной работе. Чиновники направили регоператорам письма с требованием «незамедлительно устранить нарушения в январских начислениях и обеспечить их недопущение в последующие периоды».

«Всё это свидетельствует о неудовлетворительной работе региональных операторов и нанятых ими расчётных центров и снижает доверие людей не только к их работе, но и в целом ко всей системе обращения с ТКО, что, на наш взгляд, совершенно необоснованно и недопустимо», — отметил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

С 1 января в Свердловской области начали действовать новые правила обращения с твёрдыми коммунальными отходами. Управлять всеми организациями, которые работают с ТКО, в Северной зоне с центром в Нижнем Тагиле теперь будет филиал тюменской компании «Рифей». За новую коммунальную услугу жителям города придётся платить от 1715 рублей в год. Тагильчанам уже начали приходить платёжки. При этом во многих из них указаны неверные данные. На днях жительница Тагилстроевского района получила квитанцию на оплату услуги по обращению с ТКО на сумму более 11 тысяч рублей. В документе указано, что расчёт сделан на 83 якобы прописанных в квартире человек. Горожане уже завалили жалобами на недостоверные данные в квитанциях районные прокуратуры и сервис «Городской контроль» на официальном сайте Нижнего Тагила.

В адрес МинЖКХ от уральцев с начала февраля, по данным департамента информполитики Свердловской области, поступило более 200 жалоб на «завышенные» счета по вывозу мусора. Специалисты ведомства выявили целый ряд нарушений не только по срокам выставления квитанций, но и по наличию в них некорректной информации о потребителях. Более того, в самих текстах платёжных документов оказались нередкими грубые опечатки — вместо общества с ограниченной ответственностью указано общество с ограниченной общественностью.