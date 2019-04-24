Минздрав заявил об увеличении продолжительности жизни россиян

В 2018 году в России продолжительность жизни составила в среднем 72,9 года, заявила РИА Новости министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

«В 2018 году продолжительность жизни в России достигла своего исторического максимума, увеличившись у мужчин на 0,3 года, у женщин — на 0,2 года и составив в среднем 72,9 года»,— сказала Скворцова.

Она отметила, что младенческая и материнская смертность достигла исторических минимумов, снизившись за год на 8,9% и 8,2% соответственно. По словам министра, в 44 регионах страны младенческая смертность в 2018 году стала ниже среднероссийского показателя — 5,1 на тысячу родившихся живыми, а в 32 регионах не было зарегистрировано ни одного случая смерти матери.

Ранее министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин сообщил, что рождаемость в России снизилась на 5,4% в 2018 году — 1,604 млн новорождённых, что на 90 тысяч, или 5,4%, меньше по сравнению с 2017 годом.

В 2019 году в России запускают национальный проект «Демография», главные цели которого — рост продолжительности здоровой жизни и увеличение числа её приверженцев, поддержка рождаемости и занятости женщин с детьми и доступности соцобслуживания для старшего поколения. В 2019–2024 годах проект обойдётся федеральному бюджету в 1,6 трлн рублей.