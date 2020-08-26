Минздрав зарегистрировал сухую форму вакцины от коронавируса

Минздрав России зарегистрировал вакцину от коронавируса в форме порошка (лиофилизат), из которого изготовляется раствор для внутримышечного введения, сообщает пресс-служба ведомства.

В министерстве отметили, что клинические испытания вакцины прошли в июне–августе в Первом Московском государственном медицинском университете имени Сеченова.

Напомним, 11 августа Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, получившую название «Спутник V». Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава РФ. Президент России Владимир Путин во время совещания с кабмином сообщил, что одной из его дочерей уже сделали прививку с вакциной от коронавируса.

По данным опроса ВЦИОМ, больше половины опрошенных россиян не готовы ставить прививку от коронавируса вакциной «Спутник V».