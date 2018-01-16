Минздрав: В России потребление алкоголя снизилось на 80% за семь лет

За последние пять–семь лет потребление алкоголя в России удалось снизить на 80%, со ссылкой на заявление министра здравоохранения Вероники Скворцовой пишет РИА Новости.

«Мы с вами сумели на 80% снизить потребление алкогольных напитков на душу населения за тот же период времени. Более чем на 40% нарастить число активно занимающихся спортом», — сказала Скворцова.

Она также отметила, что удалось снизить распространённость курения среди взрослых на 22%, а среди детей и подростков — в три раза.

На прошлой неделе также стало известно, что Минздрав изучает предложение общественников печатать на бутылках с алкоголем пугающие картинки аналогично тому, как это делается на сигаретных пачках.