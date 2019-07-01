Минздрав утвердил правила оказания паллиативной помощи

Минздрав совместно с Минтрудом подготовил и утвердил положение об организации паллиативной помощи, сообщается на сайте ведомства.

Документ определяет порядок взаимодействия медицинских, социальных, общественных и других организаций, связанных со сферой здравоохранения. Как отмечается, положение даст пациентам государственную гарантию соблюдения их прав, а также своевременного получения помощи, в которой они нуждаются.

«Этот документ — основа понимания того, как должна быть организована социальная поддержка пациентов, нуждающихся в паллиативной помощи. С выходом положения все вопросы социальной поддержки пациентов и их семей будут решаться на качественно ином уровне», — добавили в Минздраве.

Среди нововведений — бесплатное обеспечение медицинскими изделиями для ухода на дому, введение понятия дневного стационара паллиативной помощи для взрослых и детей, а также респираторного центра для взрослых пациентов.

Напомним, в январе в России был принят федеральный закон о паллиативной помощи. В марте «Общероссийский народный фронт» подключился к созданию системы паллиативной помощи в стране.