Минздрав Свердловской области ужесточит контроль за данными о больных коронавирусом

Министерство здравоохранения Свердловской области выпустило приказ, ужесточающий контроль за больными коронавирусом. Документ касается выписки пациентов, находящихся на амбулаторном и стационарном лечении.

Согласно приказу, главврачам инфекционных госпиталей нужно назначать ответственных лиц, которые будут вносить фамилии пациентов и их контактные данные в реестр больных. Сотрудники медучреждения ежедневно должны контролировать отправку этих сведений, проводить телемедицинские консультации перед переводом пациентов из реанимаций, указывать дату начала стационарного лечения и раз в неделю отчитываться о тех, кто лечится дольше 21 дня.

Из документа также следует, что в больницах будет проводиться еженедельная сверка данных о вылечившихся и больных пациентах в регистре с данными из медицинских учреждений из других систем. Отчёт о выполнении приказа раз в неделю будет отправляться в региональный Минздрав.