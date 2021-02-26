Минздрав Свердловской области утвердил новые правила вызова врача на дом

Министерство здравоохранения Свердловской области утвердило новые правила вызова врача на дом, документ размещён на официальном интернет-портале правовой информации.

Приказ утверждает новую типовую форму регламента предоставления услуги «Приём заявок (запись) на вызов врача на дом в медицинской организации». В документе говорится, что вызвать врача может человек по полису ОМС, пациент должен быть прикреплён к конкретному медучреждению.

Жителям региона могут отказать в этой услуге при отсутствии у них серьёзных проявлений болезни. Согласно приказу Минздрава, врач может на законных условиях отказаться от вызова на дом, если у пациента: температура тела не превышает 38 градусов, отсутствует высокое артериальное давление с выраженным ухудшением самочувствия (рвота, головокружение, сильная головная боль, мелькание мушек перед глазами), нет диареи (обильный стул более 10 раз в сутки), головокружения и потери ориентации в пространстве, отсутствуют сильные боли в позвоночнике и суставах нижних конечностей.

В подобных случаях при отсутствии острого болезненного состояния Минздрав рекомендует самостоятельно обращаться в поликлинику по месту жительства.