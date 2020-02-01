Минздрав Свердловской области отчитался о ситуации с коронавирусом в регионе

В региональном Минздраве сообщили, что по состоянию на 1 февраля 2020 года на территории Нижнего Тагила и Свердловской области не зарегистрировано подтверждённых случаев заболеваний, вызванных коронавирусной инфекцией.
«По результатам оперативного мониторинга за внебольничными пневмониями в Свердловской области превышения среднемноголетних уровней заболеваемости не наблюдается, случаев заболевания коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) не выявлено», — сообщила АН «Между строк» главный эпидемиолог областного Минздрава Галина Борисевич.
Также в ведомстве рассказали, что больницы Свердловской области обеспечены лекарственными препаратами для лечения ОРВИ, гриппа, пневмонии. Все медицинские организации региона подготовлены к началу эпидсезона.
«Аппараты искусственной вентиляции лёгких, пульсоксиметры имеются в достаточном количестве. Запас средств индивидуальной защиты (маски) составляет более 11 млн штук. Общая обеспеченность лекарственными препаратами медицинских организаций является достаточной. В Управлении Роспотребнадзора по Свердловской области имеются необходимые диагностические тест-системы для выявления нового коронавируса», — отчитались в Минздраве.