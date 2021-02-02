Минздрав Свердловской области изменил правила госпитализации беременных с ОРВИ и коронавирусом

Министерство здравоохранения Свердловской области выпустило новые правила госпитализации беременных и рожениц. В период подъёма заболеваемости ОРВИ, гриппом, пневмонией и COVID-19 они находятся в группе риска, поэтому их будут принимать в поликлиниках и наблюдать на дому по новым требованиям.

Согласно приказу, медики будут контролировать состояние здоровья беременных и рожениц, больных гриппом и коронавирусом, которые имеют хронические заболевания и не привиты против гриппа. Также в стационар к беременным и недавно родившим не будут пускать близких родственников. Матерей будут подпускать к новорождённым только при отсутствии симптомов ОРВИ.

В ведомстве отмечают, что выделят поток беременных женщин и рожениц из всех пациентов, обращающихся за медицинской помощью, начиная с приёмного отделения и регистратуры. Это обезопасит их от лишних контактов. Однако решение по каждой женщине будут принимать индивидуально.

Консультации смежных специалистов, таких как терапевт, отоларинголог, окулист, невропатолог, кардиолог и другие, а также некоторые виды обследований организуют в женской консультации. Заведующие женскими консультациями возьмут под личный контроль выполнение патронажа беременных женщин и рожениц, которые своевременно не обратились на очередной приём при диспансерном наблюдении беременности.

Кроме того, Минздрав организует постоянный мониторинг одиноких беременных женщин и тех, кто злоупотребляет алкоголем и наркотиками. За их состоянием при появлении симптомов ОРВИ или гриппа будет вестись особое наблюдение.

В стационар будут класть женщин со сроком беременности до 22 недель с лёгким или средним течением ОРВИ или гриппа, если у них не подтверждён COVID-19 и имеются акушерские показания для госпитализации.

В случае, если беременная болеет ОРВИ или гриппом с тяжёлым либо крайне тяжёлым течением, при подозрении на пневмонию женщину направят в ближайшее специализированное медучреждение, в котором есть отделение интенсивной терапии и реанимации. В стационаре её в обязательном порядке осмотрит консилиум врачей. Затем на консультации с врачами Центра медицины катастроф будет решаться вопрос о перегоспитализации беременной в больницу № 14 Екатеринбурга независимо от срока беременности.