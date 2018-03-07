Минздрав сообщил об угрозе срыва поставок в регионы обезболивающих средств

Минздрав из-за опасений о срыве плана поставок наркотических и психотропных веществ в регионы подготовил изменения в правила их перевозки, со ссылкой на проект постановления ведомства пишет РБК.

Речь идёт о препаратах, которые используют для обезболивания пациентов с онкологическими заболеваниями, ВИЧ, а также людей после аварий, травм и операций. Основной перевозчик таких средств — ФГУП «Главный центр специальной связи» («Спецсвязь»), которая должна охранять эти препараты либо сама, либо при помощи сил Росгвардии. Осенью Росгвардия запретила организации перевозить медикаменты из-за отсутствия лицензии на охранную деятельность, а получить её ФГУП не может, так как документ выдаётся только обществам с ограниченной ответственностью.

В итоге, говорится в пояснительной записке Минздрава, «Спецсвязь» приостановила перевозку наркотических препаратов. Министерство предлагает изменить правила, дав возможность «юридическим лицам с особыми уставными задачами», к которым относится ФГУП, иметь возможность без лицензии охранять препараты.

«Проект будет способствовать предоставлению возможности организациям, имеющим развитую логистическую и охранную инфраструктуру, осуществлять перевозку наркотических средств без затрат на дополнительную охрану, которую они могут осуществлять своими силами», — сообщили в пресс-службе Минздрава.

Отмечается, что сейчас «Спецсвязь» перевозит наркотические и психотропные вещества только нарочным порядком, а не плановыми маршрутами и обязана делать это в сопровождении ЧОПов или организаций ведомственной охраны.

«По итогам встреч и переговоров с Московским эндокринным заводом был заключён трёхсторонний договор, по условиям которого ФГУП ГЦСС выступило в качестве перевозчика, а подведомственное Росгвардии ФГУП "Охрана" должно было оказывать услуги по вооружённому сопровождению», — заявили в «Спецсвязи».

В пресс-службе организации отметили, что это привело к росту цен на перевозки в два-четыре раза.