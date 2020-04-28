Минздрав призвал врачей разделять смерти «от коронавируса» и «с коронавирусом»

Минздрав России опубликовал новую версию методических рекомендаций по лечению коронавируса, в которых советует разделять смерти от COVID-19 и от сопутствующих заболеваний, пишет «Интерфакс».

«При формулировке патологоанатомического диагноза следует дифференцировать: 1) наступление летального исхода от COVID-19, когда COVID-19 является основным заболеванием (первоначальной причиной смерти); 2) наступление летального исхода от других заболеваний, при наличии COVID-19 (диагностированной с применением методов амплификации нуклеиновых кислот), но без её клинико-морфологических проявлений, которые могли бы стать причиной смерти», — говорится в рекомендациях.

Наиболее частым осложнением коронавируса является острый респираторный дистресс-синдром (ОРДС), отмечают в Минздраве.

«Кроме того, зарегистрированы такие осложнения, которые также могут рассматриваться как непосредственная причина смерти: острая сердечная недостаточность; острая почечная недостаточность; септический шок; ДВС (нарушение свёртывающей системы крови); полиорганная недостаточность (нарушение функций многих органов и систем); вторичные бактериальные и грибковые инфекции», — отмечается в документе.

В этих же рекомендациях Минздрав предупредил, что новый коронавирус может привести к поражению головного мозга и центральной нервной системы: в документе, в частности, говорится, что снижение обоняния у пациента на ранней стадии заболевания может свидетельствовать как о поражении ЦНС, так и об отёке слизистой оболочки носоглотки.

В России за последние сутки выявлено 6411 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Всего в стране COVID-19 заболели 93 558 человек.

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