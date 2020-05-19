Минздрав приостановил плановую вакцинацию из-за коронавируса

Заместитель главы Минздрава Олег Гриднев на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике заявил, что ведомство приняло решение временно прекратить плановую вакцинацию населения, пишет РИА Новости.

Решение замминистра объяснил тем, что во время эпидемии коронавируса идёт большая нагрузка на иммунитет, а прививки как раз определённо воздействуют на иммунную систему.

«Реакция в этот период именно вируса COVID-19 на организм весьма проблематична», — отметил он.

По словам Гриднева, дальше определяться с календарём прививок Минздрав будет при появлении вакцины от коронавируса. В России созданием вакцины занимается НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, его глава Александр Гинцбург отметил, что Минздрав пока не давал разрешения на проведение испытаний на добровольцах.

«Рабочие даты [начала исследований], конечно, есть, но насколько рабочие даты совпадут с фактом, я не знаю. <...> Хотелось бы думать, что будет возможно получить разрешение в начале июля», — отметил эксперт.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко ранее отмечал, что Россия планирует через месяц начать клинические испытания вакцины от коронавируса.

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