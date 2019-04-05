Минздрав предложил запретить публичные призывы к отказу от прививок

Минздрав работает над законопроектом о запрете публичных призывов к отказу от прививок, со ссылкой на первого заместителя главы ведомства Татьяну Яковлеву пишет ТАСС.

По словам Яковлевой, сегодня в России мероприятия по иммунопрофилактике «являются эффективными не в полной мере» из-за широкого распространения призывов к отказу от вакцинации через СМИ, интернет, «религиозные секты и так далее». Ведомство также предложит ввести за призывы отказываться от прививок административную ответственность.

В 2019 году ВОЗ впервые включила отказ от прививок в число десяти глобальных угроз человечеству. По данным организации, на современном этапе развития вакцинация позволяет предотвратить 2–3 миллиона преждевременных смертей ежегодно.

В 2017 году Минздрав уже рассматривал идею наказывать родителей, чьи дети заболели из-за отказа от прививок, но позже отказался от этой идеи.