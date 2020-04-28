Минздрав попросил больницы снизить потребность в средствах индивидуальной защиты

Минздрав РФ рекомендовал медучреждениям страны рационально снизить потребность в средствах индивидуальной защиты (СИЗ). В ведомстве считают, что это поможет избежать их «необоснованного расхода».

«С целью ограничения необоснованного расхода СИЗ рекомендуется рационально минимизировать потребности в них в медицинских организациях, а также обеспечить их правильное использование», — говорится в документе, 28 апреля опубликованном на официальном сайте министерства.

Как пишет ТАСС, больницам рекомендуется ограничить число медиков, контактирующих с пациентами, а также по возможности минимизировать количество их входов в палату. Помимо этого, врачи должны начать использовать один и тот же респиратор при контакте с несколькими людьми. Консультации граждан с подозрением на коронавирус должны проходить дистанционно.

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