Минздрав: Попавшим на карантин россиянам не будут выплачивать разницу между зарплатой и больничным

В Минздраве РФ заявили, что в законодательстве не предусмотрена компенсация разницы между зарплатой и больничным в связи с карантином из-за коронавируса.

«Медицинская помощь всем пациентам и лицам с подозрением на COVID-19 оказывается на бесплатной основе. Действующим законодательством не предусмотрена компенсация разницы между оплатой больничного и реальной зарплатой, если человек находился на карантине», — цитирует ТАСС сообщение ведомства.

В Минздраве напомнили, что ждёт россиян в случае несоблюдения режима самоизоляции. Согласно статье 236 УК РФ о нарушении санитарно-эпидемических правил, если данные действия повлекли по неосторожности массовые заболевания, предусматривается штраф, лишение права занимать определённые должности, обязательные работы на срок до 360 часов или ограничение свободы на срок до года. Если подобные действия повлекли за собой смерть человека, наказание предусматривает обязательные или исправительные работы либо лишение свободы на срок до пяти лет.