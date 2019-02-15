Минздрав подготовил законопроект о запрете покупки алкоголя до 21 года

Правительство готовится согласовать проект Минздрава о продаже алкоголя с 21 года, пишет «Интерфакс». Отмечается, что документ уже разработан и, если его одобрят, будет представлен правительству.

«Мы готовы внести, у нас всё готово, нам только нужно переговорить с федеральными органами исполнительной власти», — заявила глава Минздрава Вероника Скворцова.

Работа над законопроектом началась в 2018 году. Примером для него, по словам вице-премьера Татьяны Голиковой, послужил опыт других стран.

«Есть примеры множества стран, в том числе стран Содружества Независимых Государств, которые в разное время принимали решения об увеличении возраста продаж до 19, до 20, до 21 года», — замечала она.

В ноябре 2018 года ВЦИОМ провёл опрос, по результатам которого 78% респондентов поддержали повышение возраста возможности покупки алкоголя с 18 до 21 года.

Напомним, с начала 2019 года из-за повышения НДС и затрат на производство в России выросли цены на алкоголь. Некоторые производители увеличили цены на продукцию на несколько процентов, но в ряде случаев стоимость увеличилась на 15–20% и даже на 40%.