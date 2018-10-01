Минздрав поддержал повышение возраста продажи алкоголя до 21 года

Глава Минздрава России Вероника Скворцова поддержала инициативу по увеличению возраста продажи алкоголя до 21 года, пишет ТАСС.

«Нам представляется абсолютно правильным повысить возраст при продаже алкогольной продукции до 21 года. Мы знаем, что в молодом возрасте алкоголь действует наиболее разрушительно», — заявила Скворцова.

По мнению министра, требуется расширить полномочия регионов по установлению дополнительных мер для борьбы с пагубным потреблением алкоголя.

«Образцы таких проектов в стране уже есть: например, трезвые деревни в Республике Саха. В таком случае на муниципальном уровне могут вводиться различные дополнительные меры, юридически закрепляемые решениями на местном уровне», — рассказала Вероника Скворцова.

Она также заявила, что продавцы алкоголя в магазинах и заведениях общественного питания должны иметь право отказать в продаже алкоголя нетрезвому клиенту.

«Человек в состоянии сильного алкогольного опьянения не может адекватно оценить риски и может быть опасен и для окружающих, и для самого себя», — добавила Скворцова.

Ранее вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова заявила, что повышение возраста продажи алкоголя может стать одной из дополнительных мер по уменьшению потребления табачной и алкогольной продукции. Она уточнила, что возраст может быть повышен до 20 лет.