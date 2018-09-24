Голикова допустила повышение возраста продажи алкоголя до 21 года

Вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова заявила РИА Новости, что в России могут повысить возрастной ценз для покупки алкоголя до 20 или 21 года, чтобы стали меньше пить.

По её словам, несмотря на достигнутые результаты, цифры правительство «пока не устраивают». Речь идёт о действующем в рамках нацпроекта «Демография» федеральном проекте по внедрению здорового образа жизни, который включает меры по ограничению употребления алкоголя и табака и продвижению здорового питания и спорта. Также она напомнила о задачах по увеличению продолжительности жизни и по достижению естественного прироста населения.

Голикова подчеркнула, что никто не призывает всё запретить, но предложила ориентироваться на международный опыт по борьбе с алкоголем, в том числе на страны СНГ, где устанавливают возраст продажи алкоголя не с 18, а с 20 или 21 года. В частности, до 21 года алкоголь запрещено покупать в Казахстане.

«Есть все основания предполагать, что в более раннем возрасте существуют определённые риски привыкания, дети просто губят своё здоровье», — сказала она.

Чиновница добавила, что запретительные меры дают эффект, но при этом важно правильно доносить их значение. Все инициативы по продвижению здорового образа жизни будут выносить на обсуждение и оценивать все риски, пообещала она.

В середине сентября 2018 года 58% опрошенных ВЦИОМ заявили, что поддерживают запрет на продажу алкоголя людям моложе 21 года ради борьбы с алкоголизмом. 54% также поддержали такую меру, как пропаганда здорового образа жизни.