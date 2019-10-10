Минздрав планирует решить кадровый дефицит врачей с помощью мигрантов

Кадровый потенциал российских врачей способен закрыть потребность страны в медиках только на четыре процента, поэтому Минтруд и Минздрав для решения дефицита врачей готовы привлекать специалистов из-за границы, со ссылкой на ведомства пишут «Известия».

«В России остро не хватает онкологов, психиатров, ортопедов, окулистов, неврологов и многих других врачей. По данным Минздрава, только поликлиники испытывают дефицит более 25 тысяч врачей и около 130 тысяч медсестёр и других представителей среднего персонала», — отмечают в министерствах.

На бирже труда при этом зарегистрирована всего лишь тысяча соискателей вакансии врача. Для решения проблемы Минтруд выставил на общественное обсуждение проект приказа о списке профессий, специалистам которых предоставят упрощённый порядок получения гражданства России. Региональные власти, как отмечается, попросили дополнить перечень врачами и фельдшерами скорой помощи.