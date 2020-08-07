Минздрав: Первыми вакцину от коронавируса получат медики и пожилые люди

На начальном этапе вакцину получат медицинские работники и пожилые люди, сообщил РИА Новости заместитель министра здравоохранения Олег Гриднев.

«Регистрация вакцины, разработанной в Центре Гамалеи, будет 12 августа. Сейчас идёт последний этап, третий. Её испытания — это крайне важно. Мы должны понимать, что вакцина должна быть безопасной. Первыми будут привиты медицинские работники и пожилые люди», — сказал Гриднев на открытии корпуса онкологического центра в Уфе.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко ранее сообщал, что вакцинацию начнут с групп риска. По мнению главы отделения микробиологии латентных инфекций Центра имени Гамалеи Виктора Зуева, в первую очередь вакцину должны получить врачи, которые работают с инфицированными, и граждане, которые по профессии контактируют с большим количеством людей: волонтёры, кассиры, водители такси.

Вакцина Центра имени Гамалеи находится на завершающем этапе испытаний. Ожидается, что она будет зарегистрирована первой в России. Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что регистрация состоится в августе, а производство начнётся в сентябре. Ещё одну перспективную вакцину центра «Вектор» планируется зарегистрировать в сентябре, начать производство — в октябре.