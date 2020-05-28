Минздрав перестанет включать в статистику случаи бессимптомного заражения коронавирусом

Министерство здравоохранения решило не включать в статистику случаи бессимптомного заражения коронавирусной инфекцией, ообщается в методических рекомендациях на сайте ведомства.

«В случае выявления вируса при отсутствии жалоб, объективной и дополнительной информации данное состояние следует расценивать как носительство вируса и кодировать рубрикой Z22.8. Такие случаи в статистику заболеваемости и смертности не включаются», — заявили в Минздраве.

Ранее такие случаи включались в статистику.

На сегодняшний день в России выявлено 370 680 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3968 летальных исходов, выздоровело 142 208 человек.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».