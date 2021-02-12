Минздрав оставил без стипендий студентов-медиков из Екатеринбурга

Студенты медицинских вузов из 12 регионов России пожаловались на задержку выплат стипендий, со ссылкой на председателя Всероссийского студенческого союза (ВСС) Олега Цапко пишут «Известия».

«Мы выявили 19 университетов, подведомственных Минздраву, где задержали стипендии. Задержки были на полторы-две недели и больше. Выплата регламентируется приказом Минобрнауки. Однако в Минздраве, в ведении которого находятся эти учебные заведения, похоже, произошёл какой-то системный сбой. То есть часть студентов последний раз получила стипендии в декабре, а в январе их не было вообще. Таким образом был нарушен регламентированный принцип ежемесячности», — пояснил Цапко.

По его словам, с жалобами в ВСС обратились студенты-медики из Екатеринбурга, Твери, Воронежа, Москвы, Красноярска, Санкт-Петербурга, Томска, Ижевска, Иркутска, Кемерово, Курска, Ярославля, Архангельска и Благовещенска. В Омске и Владивостоке стипендии выплатили с большой задержкой. До сих пор выплаты за январь не получили около 40 тысяч человек по всей стране.

«Средства на стипендии приходят из целевого фонда, их невозможно потратить ни на что иное. И распределяются они, как правило, в установленные сроки. Возможно, что-то могло произойти в конкретном университете», — прокомментировала проблему председатель комиссии Общественной палаты по социальной политике, трудовым отношениям и поддержке ветеранов, ректор Российского государственного социального университета Наталья Починок.

Директор научно-образовательного центра социального развития Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС Любовь Храпылина считает, что выплаты задержали из-за функционального сбоя в связи с возможными изменениями в соответствующем порядке или из-за разгильдяйства.

«Уральский государственный медицинский университет является образовательным учреждением Минздрава Российской Федерации. Будьте любезны за комментарием обратиться туда», — заявили на запрос портала 66.ru в пресс-службе Минздрава Свердловской области.

ВСС намерен написать обращение в Минздрав и Минобрнауки РФ. В ведомствах ситуацию пока не прокомментировали.

В ноябре 2020 года стало известно, что в Уральском медуниверситете создали новый учебный модуль для студентов-шестикурсников факультета «Лечебное дело». Студентов обязали бесплатно отработать полтора месяца в переполненных из-за пандемии поликлиниках. Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков позже пояснил, что учащиеся теоретически могли отказаться от практики, если посчитали её опасной.

Ректор УГМУ Ольга Ковтун объяснила, что курс лекций шестикурсникам уже вычитали и новый формат работы определён эпидемиологической обстановкой в регионе. По её словам, студенты получили определённые выплаты за эту практику по решению президента.